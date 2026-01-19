36 тысяч дел о задолженности по зарплате: 2025 год стал рекордным по количеству новых производств

Более 36 тысяч активных производств из-за невыплаты заработной платы — такие данные зафиксированы на начало 2026 года.

На начало 2026 года в Украине насчитывается более 36 тысяч активных производств по фактам невыплаты заработной платы. Об этом сообщает сервис открытых данных Опендатабот.

По данным аналитиков, количество взысканий по невыплаченной вовремя зарплате за год выросло на 6% и достигло 36 629 активных производств. В то же время 2025 год стал рекордным по количеству новых дел: в течение года было открыто 9 174 производства в отношении 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024 году, и самый высокий показатель за последние пять лет.

Более половины таких дел остаются нерешенными. Так, 56% производств, открытых в прошлом году, до сих пор не завершены, а работники так и не получили заработанные средства.

В реестре фиксируются и так называемые «долгожители». Самое старое активное производство тянется с 2017 года — задолженность по зарплате своим работникам до сих пор не погасило государственное предприятие «Полиськгеодезкартография», которое в настоящее время находится в состоянии прекращения. В целом почти две тысячи активных дел были открыты еще в 2017 году.

Чаще всего в 2025 году заработную плату не выплачивали предприятия химической промышленности — более 2,6 тыс. производств, или почти 29% от общего количества. Почти столько же дел зафиксировано в сфере поставки электроэнергии и газа — 27%. Далее следуют машиностроение, производство электрического оборудования, здравоохранение и строительство.

В региональном разрезе более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровскую область — около 3,2 тыс. дел. Значительно меньше, но также с высокими показателями, идут Ивано-Франковская область (1,1 тыс.), Сумская (897) и Львовская (770). В то же время в Луганской области зафиксирован лишь один такой случай, в Черновицкой области — четыре, а на Волыни — 12 производств.

Преимущественная часть задолженности по зарплате приходится на частный сектор. В 2025 году 62% всех дел касались частных компаний, еще около четверти — коммунальных предприятий, более 13% — государственных. Чаще всего фигурантами производств являются общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия. зарпла

