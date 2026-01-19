  1. В Україні

36 тисяч справ про борги із зарплатами: 2025 рік став рекордним за кількістю нових проваджень

11:11, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Понад 36 тисяч активних проваджень через невиплату зарплати — такі дані фіксують на початок 2026 року.
36 тисяч справ про борги із зарплатами: 2025 рік став рекордним за кількістю нових проваджень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На початок 2026 року в Україні налічується понад 36 тисяч активних проваджень щодо невиплати заробітної плати. Про це повідомляє сервіс відкритих даних Опендатабот.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними аналітиків, кількість стягнень за невиплачену вчасно зарплату за рік зросла на 6% і сягнула 36 629 активних проваджень. Водночас 2025 рік став рекордним за кількістю нових справ: протягом року було відкрито 9 174 провадження проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник за останні п’ять років.

Більше половини таких справ залишаються невирішеними. Так, 56% проваджень, відкритих торік, досі не завершені, а працівники так і не отримали зароблені кошти.

У реєстрі фіксуються й так звані «довгожителі». Найстаріше активне провадження тягнеться з 2017 року — борг із зарплати своїм працівникам досі не погасило державне підприємство «Поліськгеодезкартографія», яке нині перебуває у стані припинення. Загалом майже дві тисячі активних справ були відкриті ще у 2017 році.

Найчастіше у 2025 році зарплату не виплачували підприємства хімічної промисловості — понад 2,6 тис. проваджень, або майже 29% від загальної кількості. Майже стільки ж справ зафіксовано у сфері постачання електроенергії та газу — 27%. Далі йдуть машинобудування, виробництво електричного устатковання, охорона здоров’я та будівництво.

У регіональному розрізі понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровську область — близько 3,2 тис. справ. Значно менше, але також із високими показниками, йдуть Івано-Франківська область (1,1 тис.), Сумська (897) та Львівська (770). Водночас на Луганщині зафіксовано лише один такий випадок, у Чернівецькій області — чотири, а на Волині — 12 проваджень.

Переважна більшість боргів за зарплатою припадає на приватний сектор. У 2025 році 62% усіх справ стосувалися приватних компаній, ще близько чверті — комунальних підприємств, понад 13% — державних. Найчастіше фігурантами проваджень є товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг зарплата Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]