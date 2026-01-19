36 тисяч справ про борги із зарплатами: 2025 рік став рекордним за кількістю нових проваджень

Понад 36 тисяч активних проваджень через невиплату зарплати — такі дані фіксують на початок 2026 року.

На початок 2026 року в Україні налічується понад 36 тисяч активних проваджень щодо невиплати заробітної плати. Про це повідомляє сервіс відкритих даних Опендатабот.

За даними аналітиків, кількість стягнень за невиплачену вчасно зарплату за рік зросла на 6% і сягнула 36 629 активних проваджень. Водночас 2025 рік став рекордним за кількістю нових справ: протягом року було відкрито 9 174 провадження проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник за останні п’ять років.

Більше половини таких справ залишаються невирішеними. Так, 56% проваджень, відкритих торік, досі не завершені, а працівники так і не отримали зароблені кошти.

У реєстрі фіксуються й так звані «довгожителі». Найстаріше активне провадження тягнеться з 2017 року — борг із зарплати своїм працівникам досі не погасило державне підприємство «Поліськгеодезкартографія», яке нині перебуває у стані припинення. Загалом майже дві тисячі активних справ були відкриті ще у 2017 році.

Найчастіше у 2025 році зарплату не виплачували підприємства хімічної промисловості — понад 2,6 тис. проваджень, або майже 29% від загальної кількості. Майже стільки ж справ зафіксовано у сфері постачання електроенергії та газу — 27%. Далі йдуть машинобудування, виробництво електричного устатковання, охорона здоров’я та будівництво.

У регіональному розрізі понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровську область — близько 3,2 тис. справ. Значно менше, але також із високими показниками, йдуть Івано-Франківська область (1,1 тис.), Сумська (897) та Львівська (770). Водночас на Луганщині зафіксовано лише один такий випадок, у Чернівецькій області — чотири, а на Волині — 12 проваджень.

Переважна більшість боргів за зарплатою припадає на приватний сектор. У 2025 році 62% усіх справ стосувалися приватних компаній, ще близько чверті — комунальних підприємств, понад 13% — державних. Найчастіше фігурантами проваджень є товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

