В Украине проводят масштабный аудит всех Пунктов несокрушимости

11:28, 19 января 2026
В Украине обновляют и проверяют Пункты Несокрушимости.
В Украине проводят масштабный аудит всех Пунктов несокрушимости
Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, в условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру государство должно действовать системно, чтобы граждане четко знали, где могут получить помощь в случае чрезвычайной ситуации.

В связи с этим, по его словам, все Пункты Несокрушимости постоянно обновляются и проходят верификацию. Актуальная информация об их расположении собрана в приложении «Дія», где пользователи могут быстро найти ближайший пункт в соответствии со своим местоположением.

В настоящее время продолжается общенациональный аудит Пунктов Несокрушимости. В связи с этим правительство призывает граждан оставлять отзывы и комментарии непосредственно в приложении «Дія», чтобы оперативно выявлять и устранять недостатки в работе пунктов.

Ранее Алексей Кулеба заявил, что опорные пункты несокрушимости будут иметь резервное электропитание, стабильную связь, доступ к воде и условия для длительного пребывания людей, в том числе маломобильных.

Украина война отключение света графики отключений света

