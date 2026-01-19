В Украине проводят масштабный аудит всех Пунктов несокрушимости

В Украине обновляют и проверяют Пункты Несокрушимости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, в условиях постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру государство должно действовать системно, чтобы граждане четко знали, где могут получить помощь в случае чрезвычайной ситуации.

В связи с этим, по его словам, все Пункты Несокрушимости постоянно обновляются и проходят верификацию. Актуальная информация об их расположении собрана в приложении «Дія», где пользователи могут быстро найти ближайший пункт в соответствии со своим местоположением.

В настоящее время продолжается общенациональный аудит Пунктов Несокрушимости. В связи с этим правительство призывает граждан оставлять отзывы и комментарии непосредственно в приложении «Дія», чтобы оперативно выявлять и устранять недостатки в работе пунктов.

Ранее Алексей Кулеба заявил, что опорные пункты несокрушимости будут иметь резервное электропитание, стабильную связь, доступ к воде и условия для длительного пребывания людей, в том числе маломобильных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.