В Україні проводять масштабний аудит всіх Пунктів незламності

В Україні оновлюють і перевіряють Пункти Незламності.

Як заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, в умовах постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру держава має діяти системно, щоб громадяни чітко знали, де можуть отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації.

Відтак, за його словами, всі Пункти Незламності постійно оновлюються та проходять верифікацію. Актуальна інформація про їхнє розташування зібрана в застосунку «Дія», де користувачі можуть швидко знайти найближчий пункт відповідно до свого місця перебування.

Наразі триває загальнонаціональний аудит Пунктів Незламності. У зв’язку з цим уряд закликає громадян залишати відгуки та коментарі безпосередньо в застосунку «Дія», щоб оперативно виявляти та усувати недоліки в роботі пунктів.

Раніше Олексій Кулеба заявив, що опорні пункти незламності матимуть резервне електроживлення, стабільний зв’язок, доступ до води та умови для тривалого перебування людей, зокрема маломобільних.

