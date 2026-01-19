В Хмельницкой области произошло землетрясение — что известно

Землетрясение зафиксировали в Каменец-Подольском районе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 19 января, в Хмельницкой области произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Толчки зафиксировали с территории Новоушицкой ТГ Каменец-Подольского района.

Магнитуда составила 1,5 балла (по шкале Рихтера), а эпицентр залегал на глубине 1 км.

По классификации землетрясений относится к не ощутимым и не представляет угрозы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.