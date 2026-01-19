На Хмельниччині стався землетрус — що відомо

Землетрус зафіксували у Камʼянець-Подільському районі.

фото: Depositphotos

У понеділок, 19 січня, у Хмельницькій області стався землетрус. Про це інформує Головний центр спеціального контролю.

Поштовхи зафіксували з території Новоушицької ТГ Кам’янець-Подільського району.

Магнітуда склала 1,5 бала (за шкалою Ріхтера), а епіцентр залягав на глибині 1 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних і не становить загрозу.

