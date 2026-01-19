На Хмельниччині стався землетрус — що відомо
11:06, 19 січня 2026
Землетрус зафіксували у Камʼянець-Подільському районі.
фото: Depositphotos
У понеділок, 19 січня, у Хмельницькій області стався землетрус. Про це інформує Головний центр спеціального контролю.
Поштовхи зафіксували з території Новоушицької ТГ Кам’янець-Подільського району.
Магнітуда склала 1,5 бала (за шкалою Ріхтера), а епіцентр залягав на глибині 1 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних і не становить загрозу.
