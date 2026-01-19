В Киеве адвоката обвиняют во взятке в $25 тысяч за «решение вопроса» с ВВК

По версии следствия, юрист уверял, что уладит дело с ВВК без участия самого мужчины, а во время обысков у него обнаружили и боеприпасы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении столичного адвоката, которого обвиняют в предложении и получении 25 тысяч долларов США за обещание «решить вопрос» со снятием клиента с воинского учета.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, киевлянин обратился к адвокату с намерением законным способом обновить военно-учетные документы и получить правовую помощь. Однако, по информации правоохранителей, юрист предложил за денежное вознаграждение договориться о признании мужчины непригодным к военной службе и исключении его из воинского учета. По версии следствия, адвокат уверял, что вопрос с прохождением военно-врачебной комиссии будет решен без личного участия клиента.

В течение февраля 2025 года подозреваемый получил от клиента денежные средства тремя частями на общую сумму 25 тысяч долларов США. После передачи последнего платежа в марте его задержали правоохранители.

Во время обыска у адвоката также обнаружили боеприпасы — патроны и несколько гранат.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, а также по ч. 1 ст. 263 УК Украины — как хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.