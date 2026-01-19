У Києві адвоката обвинувачують у хабарі у $25 тисяч за «вирішення питання» з ВЛК

За версією слідства, юрист запевняв, що залагодить справу з ВЛК без участі самого чоловіка, а під час обшуків у нього виявили ще й боєприпаси.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо столичного адвоката, якого обвинувачують у пропозиції та отриманні 25 тисяч доларів США за обіцянку «вирішити питання» зі зняттям клієнта з військового обліку.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, киянин звернувся до адвоката з наміром у законний спосіб оновити військово-облікові документи та отримати правову допомогу. Натомість, за інформації правоохоронців, юрист запропонував за грошову винагороду домовитися про визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення з військового обліку. За версією слідства, адвокат запевняв, що питання з проходженням військово-лікарської комісії буде вирішено без особистої участі клієнта.

Упродовж лютого 2025 року підозрюваний отримав від клієнта кошти трьома частинами на загальну суму 25 тисяч доларів США. Після передачі останнього платежу в березні його затримали правоохоронці.

Під час обшуку у адвоката також виявили бойові припаси — патрони та кілька гранат.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, а також ч. 1 ст. 263 КК України як зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.