  1. В Украине

1,2 млн грн убытков на ремонте укрытий университета и попытка подкупа следователя – в Киеве сообщили о подозрении подрядчику

16:14, 19 января 2026
Прокуратура сообщила о подозрении в завладении средствами и предоставлении взятки.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В Киеве сообщили о подозрении руководителю подрядной организации, который завладел средствами одного из столичных университетов, выделенными на ремонт укрытий в общежитиях учебного заведения.

По данным Киевской городской прокуратуры, в мае 2023 года между университетом и подрядчиком было заключено два договора на текущий ремонт укрытий. Руководитель организации, достоверно зная о завышении объемов и стоимости работ, а также невыполнении части из них, подписал акты приема работ.

В результате в одном из общежитий не были выполнены шпаклевание и покраска стен, не установлены сантехника и унитаз, а ряд других работ остался непроведенным. Несмотря на это, университет перечислил подрядчику средства, нанеся ущерб на сумму более 1,2 млн гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах, совершенное повторно и в условиях военного положения.

Кроме того, руководитель подрядной организации предложил и предоставил следователю неправомерную выгоду в размере 5000 долларов США, что дополнительно квалифицировано по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Ранее подозрение получил и должностное лицо университета, которое должно было контролировать строительные работы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

