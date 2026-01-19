  1. В Україні

1,2 млн грн збитків на ремонті укриттів університету та спроба підкупу слідчого – у Києві повідомили про підозру підряднику

16:14, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура повідомила про підозру за заволодіння коштами та надання хабаря.
1,2 млн грн збитків на ремонті укриттів університету та спроба підкупу слідчого – у Києві повідомили про підозру підряднику
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру керівнику підрядної організації, який заволодів коштами одного зі столичних університетів, виділеними на ремонт укриттів у гуртожитках навчального закладу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Київської міської прокуратури, у травні 2023 року між університетом та підрядником було укладено два договори на поточний ремонт укриттів. Керівник організації, достовірно знаючи про завищення обсягів і вартості робіт, а також невиконання частини з них, підписав акти приймання робіт.

У результаті у одному з гуртожитків не були виконані шпаклювання та фарбування стін, не встановлено сантехніку та унітаз, а низка інших робіт залишилася непроведеною. Незважаючи на це, університет перерахував підряднику кошти, завдавши збитків на понад 1,2 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

Окрім того, керівник підрядної організації запропонував та надав слідчому неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США, що додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Раніше підозру отримав і посадовець університету, який мав контролювати будівельні роботи (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Київ підозрюваний укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]