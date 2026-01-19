1,2 млн грн збитків на ремонті укриттів університету та спроба підкупу слідчого – у Києві повідомили про підозру підряднику

Прокуратура повідомила про підозру за заволодіння коштами та надання хабаря.

У Києві повідомили про підозру керівнику підрядної організації, який заволодів коштами одного зі столичних університетів, виділеними на ремонт укриттів у гуртожитках навчального закладу.

За даними Київської міської прокуратури, у травні 2023 року між університетом та підрядником було укладено два договори на поточний ремонт укриттів. Керівник організації, достовірно знаючи про завищення обсягів і вартості робіт, а також невиконання частини з них, підписав акти приймання робіт.

У результаті у одному з гуртожитків не були виконані шпаклювання та фарбування стін, не встановлено сантехніку та унітаз, а низка інших робіт залишилася непроведеною. Незважаючи на це, університет перерахував підряднику кошти, завдавши збитків на понад 1,2 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

Окрім того, керівник підрядної організації запропонував та надав слідчому неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США, що додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Раніше підозру отримав і посадовець університету, який мав контролювати будівельні роботи (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України).

