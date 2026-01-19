В Украине могут создать государственный реестр переводчиков для уголовных производств

В Украине обсуждают создание реестра переводчиков для уголовных дел из-за проблем с переводом.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила о системной проблеме низкого качества перевода в уголовных производствах из-за отсутствия надлежащего правового регулирования и контроля. Решением ситуации, по мнению адвокатского сообщества, может стать создание единого государственного реестра переводчиков с обязательной сертификацией и регулярной переаттестацией. Об этом сообщили в НААУ.

Соответствующую позицию, подготовленную Комитетом НААУ по вопросам уголовного права и процесса, передали в Министерство юстиции. Консультации проходят в рамках правового мониторинга и выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права, утвержденной Кабинетом Министров.

В НААУ подчеркивают, что адвокаты регулярно сталкиваются с переводчиками, которые не способны корректно передать сложную юридическую терминологию во время допросов, судебных заседаний или вручения процессуальных документов. Это, по словам специалистов, не только усложняет коммуникацию, но и нарушает право на доступ к правосудию, а также приводит к затягиванию рассмотрения дел, что противоречит требованиям УПК относительно разумных сроков.

Отдельную обеспокоенность вызывает практика привлечения к переводу случайных лиц без проверки их квалификации, что создает риски злоупотреблений, конфликта интересов и даже коррупции.

В связи с этим Комитет НААУ предложил комплексную реформу. Ключевым элементом должно стать внедрение Единого государственного реестра переводчиков для уголовных производств, который будет администрироваться Минюстом в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями. Доступ к участию в производствах предлагается предоставлять только после обязательной сертификации с фиксацией образования, опыта, языковой специализации и результатов аттестации.

Кроме того, адвокаты предлагают ввести систему обязательного повышения квалификации переводчиков с фокусом на уголовное право и процесс, а также регулярную переаттестацию с возможностью исключения из реестра в случае несоответствия требованиям.

Еще одной инициативой является создание специализированного Центра переводов процессуальных документов в сфере уголовного производства под эгидой Минюста. Такой центр, по замыслу, будет обеспечивать стандартизированное качество, конфиденциальность и сократит необходимость «поиска переводчика» в каждом деле. Оплата — по государственным тарифам (с отдельным механизмом бесплатного перевода для отдельных категорий лиц).

