В Україні можуть створити державний реєстр перекладачів для кримінальних проваджень

В Україні обговорюють створення реєстру перекладачів для кримінальних справ через проблеми з перекладом.

Національна асоціація адвокатів України заявила про системну проблему низької якості перекладу в кримінальних провадженнях через відсутність належного правового регулювання та контролю. Вирішенням ситуації, на думку адвокатської спільноти, може стати створення єдиного державного реєстру перекладачів із обов’язковою сертифікацією та регулярною переатестацією. Про це повідомили у НААУ .

Відповідну позицію, підготовлену Комітетом НААУ з питань кримінального права та процесу, передано до Міністерство юстиції. Консультації відбуваються в межах правового моніторингу та виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої Кабінетом Міністрів.

У НААУ наголошують, що адвокати регулярно стикаються з перекладачами, які не здатні коректно передати складну юридичну термінологію під час допитів, судових засідань чи вручення процесуальних документів. Це, за словами фахівців, не лише ускладнює комунікацію, а й порушує право на доступ до правосуддя та призводить до затягування розгляду справ, що суперечить вимогам КПК щодо розумних строків.

Окрему стурбованість викликає практика залучення до перекладу випадкових осіб без перевірки їхньої кваліфікації, що створює ризики зловживань, конфлікту інтересів і навіть корупції.

У зв’язку з цим Комітет НААУ запропонував комплексну реформу. Ключовим елементом має стати запровадження Єдиного державного реєстру перекладачів для кримінальних проваджень, який адмініструватиме Мін’юст у співпраці з професійними асоціаціями. Доступ до участі в провадженнях пропонується надавати лише після обов’язкової сертифікації з фіксацією освіти, досвіду, мовної спеціалізації та результатів атестації.

Крім того, адвокати пропонують ввести систему обов’язкового підвищення кваліфікації перекладачів із фокусом на кримінальне право та процес, а також регулярну переатестацію з можливістю виключення з реєстру у разі невідповідності вимогам.

Ще однією ініціативою є створення спеціалізованого Центру перекладів процесуальних документів у сфері кримінального провадження під егідою Мін’юсту. Такий центр, за задумом, забезпечуватиме стандартизовану якість, конфіденційність і зменшить потребу «пошуку перекладача» в кожній справі. Оплата — за державними тарифами (з окремим механізмом безоплатного перекладу для окремих категорій осіб).

