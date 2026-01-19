  1. В Україні

В Україні можуть створити державний реєстр перекладачів для кримінальних проваджень

16:32, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні обговорюють створення реєстру перекладачів для кримінальних справ через проблеми з перекладом.
В Україні можуть створити державний реєстр перекладачів для кримінальних проваджень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна асоціація адвокатів України заявила про системну проблему низької якості перекладу в кримінальних провадженнях через відсутність належного правового регулювання та контролю. Вирішенням ситуації, на думку адвокатської спільноти, може стати створення єдиного державного реєстру перекладачів із обов’язковою сертифікацією та регулярною переатестацією. Про це повідомили у НААУ .

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідну позицію, підготовлену Комітетом НААУ з питань кримінального права та процесу, передано до Міністерство юстиції. Консультації відбуваються в межах правового моніторингу та виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої Кабінетом Міністрів.

У НААУ наголошують, що адвокати регулярно стикаються з перекладачами, які не здатні коректно передати складну юридичну термінологію під час допитів, судових засідань чи вручення процесуальних документів. Це, за словами фахівців, не лише ускладнює комунікацію, а й порушує право на доступ до правосуддя та призводить до затягування розгляду справ, що суперечить вимогам КПК щодо розумних строків.

Окрему стурбованість викликає практика залучення до перекладу випадкових осіб без перевірки їхньої кваліфікації, що створює ризики зловживань, конфлікту інтересів і навіть корупції.

У зв’язку з цим Комітет НААУ запропонував комплексну реформу. Ключовим елементом має стати запровадження Єдиного державного реєстру перекладачів для кримінальних проваджень, який адмініструватиме Мін’юст у співпраці з професійними асоціаціями. Доступ до участі в провадженнях пропонується надавати лише після обов’язкової сертифікації з фіксацією освіти, досвіду, мовної спеціалізації та результатів атестації.

Крім того, адвокати пропонують ввести систему обов’язкового підвищення кваліфікації перекладачів із фокусом на кримінальне право та процес, а також регулярну переатестацію з можливістю виключення з реєстру у разі невідповідності вимогам.

Ще однією ініціативою є створення спеціалізованого Центру перекладів процесуальних документів у сфері кримінального провадження під егідою Мін’юсту. Такий центр, за задумом, забезпечуватиме стандартизовану якість, конфіденційність і зменшить потребу «пошуку перекладача» в кожній справі. Оплата — за державними тарифами (з окремим механізмом безоплатного перекладу для окремих категорій осіб).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

адвокат документи мінюст допит кримінальне провадження НААУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]