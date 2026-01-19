Национальная академия правовых наук унифицировала определение стоимости платных услуг — Счетная палата

НАПрН Украины также обновила подходы к планированию своей деятельности.

Фото: nals.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная академия правовых наук Украины сообщила Счетной палате о выполнении рекомендаций, предоставленных по результатам аудита соответствия использования средств Государственного бюджета Украины, выделенных НАПрН Украины.

Счетная палата напомнила, что аудиторы, проверяя Академию и шесть учреждений, находящихся в ее ведении, указали на такие недостатки их деятельности, как отсутствие стратегии развития в сфере научной и научно-технической деятельности, единых методологических основ формирования стоимости платных услуг, предоставляемых научными учреждениями, а также отсутствия прав собственности на земельные участки, на которых расположены здания НАПрН Украины. Был также установлен ряд управленческих проблем, в частности недостатки в функционировании системы внутреннего контроля.

«Для их устранения НАПрН Украины утвердила Порядок стратегического и операционного планирования деятельности, проект Методологических основ порядка формирования платных услуг, предоставляемых НАПрН Украины, и использования средств, полученных в качестве платы за их предоставление.

Академия обеспечила проведение кадастровой съемки отдельных земельных участков, на которых расположены здания НАПрН Украины, и подготовила план их распределения», — заявила Счетная палата.

Учреждения, находящиеся в ведении Академии, приняли меры для обеспечения эффективного функционирования процедур внутреннего контроля, в частности разработали и утвердили Положение о внутреннем контроле и внедрили системный подход к идентификации и оценке рисков. Кроме того, ими был принят ряд мер по устранению других выявленных аудитом недостатков. В частности, Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака разработал и утвердил Стратегию развития на 2026–2028 годы, среднесрочные ориентиры до 2030 года и минимальные результативные показатели работы научных сотрудников.

А Научно-исследовательским институтом изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса и Научно-исследовательским институтом интеллектуальной собственности утверждены новые редакции Положений об учетной политике, что позволит им усовершенствовать собственную отчетность и повысить эффективность использования средств.

Счетная палата добавила, что шесть рекомендаций еще находятся в процессе выполнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.