Національна академія правових наук уніфікувала визначення вартості платних послуг — Рахункова палата

НАПрН України також оновила підходи до планування своєї діяльності.

Фото: nals.com.ua

Національна академія правових наук України повідомила Рахункову палату про виконання рекомендацій, наданих за результатами аудиту відповідності використання коштів Державного бюджету України, виділених НАПрН України.

Рахункова палата нагадала, аудитори, перевіряючи Академію та шість установ, які перебувають у її віданні, вказали на такі недоліки їхньої діяльності як відсутність стратегії розвитку у сфері наукової та науково-технічної діяльності, єдиних методологічних засад формування вартості платних послуг, які надаються науковими установами та права власності на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі НАПрН України. Встановлено і низку управлінських проблем, зокрема, недоліки у функціонуванні системи внутрішнього контролю.

«На їх усунення НАПрН України затверджено Порядок стратегічного та операційного планування діяльності, проєкт Методологічних засад щодо порядку формування платних послуг, які надаються НАПрН України, та використання коштів, отриманих як плата за їх надання.

Академія забезпечила проведення кадастрової зйомки окремих земельних ділянок, на яких розташовані будівлі НАПрН України, та підготувала план їх розподілу», - заявила Рахункова палата.

Установи, що перебувають у віданні Академії, вжили заходів для забезпечення ефективного функціонування процедур внутрішнього контролю, зокрема, розробили та затвердили Положення про внутрішній контроль та впровадили системний підхід з ідентифікації та оцінки ризиків. Крім того, ними вжито низку заходів щодо усунення інших виявлених аудитом недоліків. Зокрема, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака розробив та схвалив Стратегію розвитку на 2026–2028 роки, середньострокові орієнтири до 2030 року та мінімальні результативні показники роботи наукових співробітників.

А Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса і Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності затверджено нові редакції Положень про облікову політику, що дозволить їм удосконалити власну звітність та підсилити ефективність використання коштів.

Рахункова палата додала, що шість рекомендацій ще перебувають у процесі виконання.

