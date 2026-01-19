В Киеве ребенок умер из-за несвоевременного выявления пневмонии – врачу сообщено о подозрении

Следствие считает, что ненадлежащие действия педиатра привели к потере ребенком шансов на спасение.

Ювенальные прокуроры сообщили о подозрении 39-летней врачу-педиатру приемного отделения одной из столичных больниц. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть 8-летней девочки.

По данным Киевской городской прокуратуры, в декабре 2022 года в медицинское учреждение доставили ребенка с признаками острой дыхательной недостаточности.

Установлено, что после госпитализации девочку не обследовали надлежащим образом, в связи с чем не был установлен правильный диагноз для лечения. Несмотря на имеющиеся клинические признаки двусторонней пневмонии, врач не начала антибактериальную и интенсивную терапию, а также не приняла срочных мер для перевода ребенка в отделение реанимации. Это, по заключению следствия, лишило ребенка реальных шансов на спасение.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате полиорганной недостаточности, вызванной вирусно-бактериальным сепсисом. Источником сепсиса была двусторонняя серьезно-гнойная пневмония с осложнениями.

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть ребенка.

В настоящее время подозреваемая работает в медицинском учреждении в другом городе.

