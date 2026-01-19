  1. В Україні

У Києві дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії – лікарці повідомлено про підозру

18:20, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідство вважає, що неналежні дії педіатра призвели до втрати дитиною шансів на порятунок.
У Києві дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії – лікарці повідомлено про підозру
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ювенальні прокурори повідомили про підозру 39-річній лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень. Їй інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть 8-річної дівчинки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Київської міської прокуратури, у грудні 2022 року до медичного закладу доставили дитину з ознаками гострої дихальної недостатності.

Встановлено, що після госпіталізації дівчинку не обстежили належним чином, у зв’язку з чим не було встановлено правильного діагнозу для лікування. Попри наявні клінічні ознаки двобічної пневмонії, лікарка не розпочала антибактеріальну та інтенсивну терапію, а також не вжила термінових заходів для переведення дитини до відділення реанімації. Це, за висновками слідства, позбавило дитину реальних шансів на порятунок.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок поліорганної недостатності, спричиненої вірусно-бактеріальним сепсисом. Джерелом сепсису була двобічна серйозно-гнійна пневмонія з ускладненнями.

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини.

Наразі підозрювана працює в медичному закладі в іншому місті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура діти Київ підозрюваний медицина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]