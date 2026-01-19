У Києві дитина померла через несвоєчасне виявлення пневмонії – лікарці повідомлено про підозру

Слідство вважає, що неналежні дії педіатра призвели до втрати дитиною шансів на порятунок.

Ювенальні прокурори повідомили про підозру 39-річній лікарці-педіатру приймального відділення однієї зі столичних лікарень. Їй інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть 8-річної дівчинки.

За даними Київської міської прокуратури, у грудні 2022 року до медичного закладу доставили дитину з ознаками гострої дихальної недостатності.

Встановлено, що після госпіталізації дівчинку не обстежили належним чином, у зв’язку з чим не було встановлено правильного діагнозу для лікування. Попри наявні клінічні ознаки двобічної пневмонії, лікарка не розпочала антибактеріальну та інтенсивну терапію, а також не вжила термінових заходів для переведення дитини до відділення реанімації. Це, за висновками слідства, позбавило дитину реальних шансів на порятунок.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок поліорганної недостатності, спричиненої вірусно-бактеріальним сепсисом. Джерелом сепсису була двобічна серйозно-гнійна пневмонія з ускладненнями.

Дії лікарки кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть дитини.

Наразі підозрювана працює в медичному закладі в іншому місті.

