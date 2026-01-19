  1. В Украине

В Армия+ запустили для военных новый учебный курс по кибергигиене

18:56, 19 января 2026
Курс посвящен базовым правилам кибербезопасности и снижению рисков утечки информации во время службы.
Фото: mod.gov.ua
В приложении Армия+ начался новый учебный курс «Кибергигиена 2.0», который охватывает ключевые правила кибербезопасности для ежедневной службы в Силах обороны Украины. О запуске курса сообщили в Министерстве обороны.

Как отмечают в оборонном ведомстве, учебная программа направлена на то, чтобы помочь военным безопасно работать в цифровой среде и снизить риски утечки информации, кибератак и технического заражения.

Курс состоит из 14 учебных серий. В них объясняют, как безопасно пользоваться смартфонами, компьютерами, интернетом, социальными сетями и мессенджерами, работать с паролями, Wi-Fi, флеш-накопителями и служебными системами. Отдельный блок посвящен угрозам со стороны противника, в частности фишингу, вирусам, ботнетам, DDoS-атакам и внутренним киберинцидентам, а также алгоритмам действий в критических ситуациях.

Обучение построено на практических примерах и реальных сценариях. После каждого модуля предусмотрены промежуточные тесты. По завершении курса военные сдают финальный экзамен и получают сертификат, подтверждающий усвоение знаний и навыков по кибергигиене.

Курс читают офицеры Главного объединенного центра защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах Вооруженных Сил Украины. Учебные материалы подготовлены в сотрудничестве с Главным управлением связи и кибербезопасности Генерального штаба ВСУ.

Курс ориентирован на всех военных, которые ежедневно работают с цифровыми устройствами и информацией — от рядового состава до командиров подразделений.

Сейчас в приложении Армия+ доступны 19 учебных курсов по тактике, планированию боя, беспилотным системам, связи, финансовой грамотности и другим направлениям. В общей сложности 213 тысяч военных проходят обучение в приложении и получают практические знания, которые можно сразу применять в работе подразделений.

военные киберзащита Минобороны Армия+

