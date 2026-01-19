  1. В Україні

В Армія+ запустили для військових новий навчальний курс з кібергігієни

18:56, 19 січня 2026
Курс присвячений базовим правилам кібербезпеки та зменшенню ризиків витоку інформації під час служби.
Фото: mod.gov.ua
У застосунку Армія+ розпочався новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0», який охоплює ключові правила кібербезпеки для щоденної служби в Силах оборони України. Про запуск курсу повідомили в Міністерстві оборони.

Як зазначаили в оборонному відомстві, навчальна програма спрямована на те, щоб допомогти військовим безпечно працювати в цифровому середовищі та зменшити ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження.

Курс складається з 14 навчальних серій. У них пояснюють, як безпечно користуватися смартфонами, комп’ютерами, інтернетом, соціальними мережами та месенджерами, працювати з паролями, Wi-Fi, флешнакопичувачами й службовими системами. Окремий блок присвячений загрозам з боку противника, зокрема фішингу, вірусам, ботнетам, DDoS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях.

Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести. Після завершення курсу військові складають фінальний іспит та отримують сертифікат, який підтверджує засвоєння знань і навичок із кібергігієни.

Курс читають офіцери Головного об’єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України. Навчальні матеріали підготовлені у співпраці з Головним управлінням зв’язку та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ.

Курс орієнтований на всіх військових, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією — від рядового складу до командирів підрозділів.

Наразі в застосунку Армія+ доступні 19 навчальних курсів з тактики, планування бою, безпілотних систем, зв’язку, фінансової грамотності та інших напрямів. Загалом 213 тисяч військових проходять навчання в застосунку та отримують практичні знання, які можна одразу застосовувати в роботі підрозділів.

