  1. В Украине

На Волыни ликвидировали сеть: «БАДы» с каннабисом продавали даже в аптеке

07:18, 20 января 2026
По информации правоохранителей, сбыт осуществляли через интернет, торговые сети и аптеки в разных регионах Украины.
На Волыни правоохранители ликвидировали сеть сбыта «диетических добавок» с каннабисом. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, была разоблачена организованная группа, которая с мая 2025 года по январь 2026 года наладила незаконное производство и продажу продукции с содержанием наркотических средств и психотропных веществ.

Как отмечают в ОГП, трое жителей области оборудовали нелегальные лаборатории в Луцком районе. Под видом «диетических добавок» они изготавливали продукцию с экстрактом каннабиса и тетрагидроканнабинолом. Реализацию осуществляли через интернет, а также через торговые сети и аптеки в разных регионах Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели более 100 обысков в 21 регионе государства. В ходе следственных действий изъяты значительные объемы готовой продукции, сырья и специального оборудования. Ориентировочная стоимость изъятого по ценам «черного рынка» превышает 430 млн грн.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству прокуратуры всех подозреваемых взяли под стражу.

ОГП каннабис аптека

