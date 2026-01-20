На Волині ліквідували мережу: «БАДи» з канабісом продавали навіть в аптеці

За інформацією правоохоронців, збут здійснювали через інтернет, торговельні мережі та аптеки в різних регіонах України.

На Волині правоохоронці ліквідували мережу збуту «дієтичних добавок» з канабісом. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, було викрито організовану групу, яка з травня 2025 року по січень 2026 року налагодила незаконне виробництво та продаж продукції з вмістом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Як вказують в ОГП, троє мешканців області облаштували нелегальні лабораторії у Луцькому районі. Під виглядом «дієтичних добавок» вони виготовляли продукцію з екстрактом канабісу та тетрагідроканабінолом. Реалізацію здійснювали через інтернет, а також через торговельні мережі й аптеки в різних регіонах України.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели понад 100 обшуків у 21 регіоні держави. Під час слідчих дій вилучено значні обсяги готової продукції, сировини та спеціального обладнання. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» перевищує 430 млн грн.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокуратури всіх підозрюваних взято під варту.

