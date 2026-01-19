  1. В Украине

Возле метро «Демиевская» в Киеве умер мужчина — действительно ли трагедия произошла из-за гололеда

16:29, 19 января 2026
Полиция опровергла информацию о гибели мужчины из-за гололеда возле метро «Демиевская».
В Киеве возле станции метро «Демиевская» умер 73-летний мужчина, однако причиной стала не гололед. Об этом сообщила столичная полиция.

«Информация о гибели мужчины из-за гололеда возле метро “Демиевская” не соответствует действительности», — заявили в полиции.

Правоохранители отметили, что 19 января около 8 часов утра в полицию поступило сообщение от врачей о том, что они констатировали смерть пожилого мужчины, тело которого обнаружили прохожие неподалеку от станции метро в Голосеевском районе.

«Правоохранители установили личность умершего — им оказался 73-летний местный житель. Во время осмотра каких-либо телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Тело киевлянина направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что смерть мужчины наступила вследствие сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца», — сообщили в полиции.

По указанному факту, как отмечается, продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой «Естественная смерть».

