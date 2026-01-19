Біля метро «Деміївська» у Києві помер чоловік — чи дійсно трагедія сталася через ожеледицю

Поліція спростувала інформацію про загибель чоловіка від ожеледиці біля метро «Деміївська».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві біля станції метро «Деміївська» помер 73-річний чоловік, але причиною стала не ожеледиця. Про це повідомила столична поліція.

«Інформація про загибель чоловіка через ожеледицю біля метро «Деміївська» не відповідає дійсності», - заявили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що 19 січня близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення від лікарів, про те що вони констатували смерть літнього чоловіка, тіло якого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

«Правоохоронці встановили особу померлого - ним виявився 73-річний місцевий мешканець. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця», - повідомили у поліції.

За вказаним фактом, як зазначається, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою «Природня смерть».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.