  В Україні

Біля метро «Деміївська» у Києві помер чоловік — чи дійсно трагедія сталася через ожеледицю

16:29, 19 січня 2026
Поліція спростувала інформацію про загибель чоловіка від ожеледиці біля метро «Деміївська».

У Києві біля станції метро «Деміївська» помер 73-річний чоловік, але причиною стала не ожеледиця. Про це повідомила столична поліція.

«Інформація про загибель чоловіка через ожеледицю біля метро «Деміївська» не відповідає дійсності», - заявили у поліції.

Правоохоронці зазначили, що 19 січня близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення від лікарів, про те що вони констатували смерть літнього чоловіка, тіло якого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

«Правоохоронці встановили особу померлого - ним виявився 73-річний місцевий мешканець. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця», - повідомили у поліції.

За вказаним фактом, як зазначається, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою «Природня смерть».

поліція Київ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

