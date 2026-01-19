Свириденко сообщила, на что украинцы направляют «зимнюю тысячу» и до какой даты можно использовать средства

В общей сложности украинцы подали 17,8 млн заявок на получение 1000 грн в рамках программы «Зимняя поддержка».

фото: УНИАН

Украинцы уже потратили 11,3 млрд грн программы «Зимняя поддержка», больше всего — на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Также средства направляют на приобретение продуктов питания, лекарств и донаты на Силы обороны.

В целом в рамках программы «Зимняя поддержка» 1000 грн оформили и получили 17,8 млн украинцев, из них 3,5 млн — дети.

Юлия Свириденко подчеркнула, что все выплаты по этой программе уже осуществлены в полном объёме, а воспользоваться средствами можно до 30 июня 2026 года.

Также продолжаются выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения, отметила Свириденко.

Их уже получили 374 367 человек. Из этой суммы граждане потратили 1,1 млрд грн, преимущественно на приобретение одежды и обуви для взрослых и детей.

Кроме того, по словам премьер-министра, в Украине параллельно действуют и другие государственные программы поддержки на зимний период.

Речь идёт, в частности, о целевой помощи жителям прифронтовых территорий и внутренне перемещённым лицам, выплатах на дрова, компенсации 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в холодный период, а также программах по повышению энергоэффективности для бизнеса, частных домов и ОСМД.

