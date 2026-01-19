Свириденко повідомила, на що українці спрямовують «зимову тисячу» і до якої дати можна використати кошти

Загалом українці подали 17,8 млн заявок на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка».

фото: УНІАН

Українці витратили вже 11,3 млрд грн «Зимової підтримки», найбільше – на оплату комунальних послуг. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Також кошти спрямовують на придбання продуктів харчування, ліків і донати на Сили оборони.

Загалом у межах програми «Зимова підтримка» 1000 грн оформили та отримали 17,8 млн українців, із них 3,5 млн — діти.

Юлія Свириденко наголосила, що всі виплати за цією програмою вже здійснені у повному обсязі, а скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Також тривають виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення, зазначила Свириденко.

Їх уже отримали 374 367 осіб. Із цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн, переважно на придбання одягу та взуття для дорослих і дітей.

Окрім цього, за словами прем’єр-міністерки, в Україні паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період.

Йдеться, зокрема, про цільову допомогу мешканцям прифронтових територій та внутрішньо переміщеним особам, виплати на дрова, компенсацію 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми з підвищення енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

