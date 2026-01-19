  1. В Україні

Свириденко повідомила, на що українці спрямовують «зимову тисячу» і до якої дати можна використати кошти

16:44, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Загалом українці подали 17,8 млн заявок на отримання 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка».
Свириденко повідомила, на що українці спрямовують «зимову тисячу» і до якої дати можна використати кошти
фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці витратили вже 11,3 млрд грн «Зимової підтримки», найбільше – на оплату комунальних послуг. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Також кошти спрямовують на придбання продуктів харчування, ліків і донати на Сили оборони.

Загалом у межах програми «Зимова підтримка» 1000 грн оформили та отримали 17,8 млн українців, із них 3,5 млн — діти.

Юлія Свириденко наголосила, що всі виплати за цією програмою вже здійснені у повному обсязі, а скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Також тривають виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення, зазначила Свириденко. 

Їх уже отримали 374 367 осіб. Із цієї суми громадяни витратили 1,1 млрд грн, переважно на придбання одягу та взуття для дорослих і дітей.

Окрім цього, за словами прем’єр-міністерки, в Україні паралельно діють й інші державні програми підтримки на зимовий період.

Йдеться, зокрема, про цільову допомогу мешканцям прифронтових територій та внутрішньо переміщеним особам, виплати на дрова, компенсацію 100 кВт електроенергії на людину щомісяця в холодний період, а також програми з підвищення енергоефективності для бізнесу, приватних будинків та ОСББ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

 

 

 

Зимова єПідтримка Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]