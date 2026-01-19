  1. В Украине

Квартира, два автомобиля Toyota и наличные: САП просит ВАКС конфисковать активы экс-начальника РТЦК

17:16, 19 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
САП подала иск в ВАКС о гражданской конфискации активов экс-начальника Кременчугского РТЦК.
Квартира, два автомобиля Toyota и наличные: САП просит ВАКС конфисковать активы экс-начальника РТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и их взыскании в доход государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в НАПК, основанием для обращения в суд стали результаты мониторинга образа жизни, проведенного агентством, а также доказательства, собранные прокурором САП и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

В ходе проверки было установлено, что в 2022–2024 годах, находясь в должности, должностное лицо приобрело в собственность квартиру в клубном доме в Кременчуге, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV-4 (последний впоследствии был отчужден), а также денежные средства, происхождение которых он не смог подтвердить. Общая стоимость выявленных активов превышает 4 млн грн.

Проанализировав имущественное состояние экс-руководителя РТЦК и СП, членов его семьи и близких лиц, НАПК пришло к выводу, что указанные активы не могли быть приобретены за счет законных доходов.

В исковых требованиях прокурор САП просит суд признать необоснованными и взыскать в доход государства квартиру в Кременчуге, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, стоимость автомобиля Toyota RAV-4 и доход от его продажи, а также часть наличных денежных средств. Конфискация заявлена в порядке Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

НАБУ САП НАПК ВАКС ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Финансовая помощь и социальные гарантии: что предлагают изменить для гражданских, освобожденных из плена

Для семей лиц, которые были лишены свободы из-за войны, могут ввести дополнительные социальные гарантии.

Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Парламентские комитеты поддержали присоединение Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию

Украина приближается к европейскому правовому пространству, присоединяясь к Конвенции, которая запрещает дискриминацию в доступе к правосудию по признаку гражданства.

Новые тарифы в ЦНАПах: законопроект о админуслугах готовят ко второму чтению

Суммы административных сборов будут обновляться как минимум раз в три года, при этом бесплатными остаются социальные и пенсионные услуги.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]