Квартира, два автомобиля Toyota и наличные: САП просит ВАКС конфисковать активы экс-начальника РТЦК

САП подала иск в ВАКС о гражданской конфискации активов экс-начальника Кременчугского РТЦК.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов бывшего начальника Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и их взыскании в доход государства.

Как сообщили в НАПК, основанием для обращения в суд стали результаты мониторинга образа жизни, проведенного агентством, а также доказательства, собранные прокурором САП и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

В ходе проверки было установлено, что в 2022–2024 годах, находясь в должности, должностное лицо приобрело в собственность квартиру в клубном доме в Кременчуге, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV-4 (последний впоследствии был отчужден), а также денежные средства, происхождение которых он не смог подтвердить. Общая стоимость выявленных активов превышает 4 млн грн.

Проанализировав имущественное состояние экс-руководителя РТЦК и СП, членов его семьи и близких лиц, НАПК пришло к выводу, что указанные активы не могли быть приобретены за счет законных доходов.

В исковых требованиях прокурор САП просит суд признать необоснованными и взыскать в доход государства квартиру в Кременчуге, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, стоимость автомобиля Toyota RAV-4 и доход от его продажи, а также часть наличных денежных средств. Конфискация заявлена в порядке Гражданского процессуального кодекса Украины.

