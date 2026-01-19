Квартира, дві автівки Toyota і готівка: САП просить ВАКС конфіскувати активи ексочільника РТЦК

САП подала позов до ВАКС про цивільну конфіскацію активів ексначальника Кременчуцького РТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки і їхнє стягнення в дохід держави.

Як повідомили в НАЗК, підставою для звернення до суду стали результати моніторингу способу життя, проведеного агентством, а також докази, зібрані прокурором САП і Національним антикорупційним бюро України.

Під час перевірки було встановлено, що у 2022–2024 роках, перебуваючи на посаді, посадовець набув у власність квартиру в клубному будинку в Кременчуці, автомобілі Toyota Land Cruiser Prado та Toyota RAV-4 (останній згодом було відчужено), а також грошові кошти, походження яких він не зміг підтвердити. Загальна вартість виявлених активів перевищує 4 млн грн.

Проаналізувавши майновий стан ексочільника РТЦК та СП, членів його сім’ї та близьких осіб, НАЗК дійшло висновку, що зазначені активи не могли бути набуті за рахунок законних доходів.

У позовних вимогах прокурор САП просить суд визнати необґрунтованими та стягнути в дохід держави квартиру в Кременчуці, автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, вартість автомобіля Toyota RAV-4 та дохід від його продажу, а також частину готівкових коштів. Конфіскація заявлена в порядку Цивільного процесуального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.