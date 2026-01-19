Конкурс на должность главы АРМА — комиссия продлила срок подачи документов

Срок подачи документов продлили из-за малого количества кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 19 января, на заседании Комиссия по отбору главы АРМА объявила о продлении на три недели срока подачи документов от всех желающих принять участие в конкурсе.

По информации главы комиссии, на момент заседания для участия в конкурсе подали документы 13 желающих, а это слишком малое количество для проведения качественного отбора.

«Мы уже получили ряд пакетов документов от кандидатов и хотели бы обсудить следующие шаги. К нам подались как минимум 13 кандидатов. К сожалению, это не то количество, которое, как комиссия, мы хотели бы видеть для того, чтобы обеспечить, по нашему мнению, максимально конкурентный, профессиональный отбор. Поэтому на этом заседании я бы предложила обсудить, готовы ли мы как комиссия продлить срок подачи документов, чтобы обеспечить больше возможностей для всех желающих», — сказала председатель конкурсной комиссии Екатерина Рыженко.

Срок подачи документов продлили еще на три недели — до 9 февраля 2026 года включительно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.