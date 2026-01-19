Конкурс на посаду голови АРМА — комісія продовжила термін подачі документів

Термін подачі документів продовжили через малу кількість кандидатів.

У понеділок, 19 січня, на засіданні Комісія з відбору голови АРМА оголосила про продовження на три тижні терміну подачі документів від усіх охочих взяти участь у конкурсі.

За інформацією Голови комісії, на момент засідання для участі в конкурсі подали документи 13 охочих, а це замала кількість для того, щоб провести якісний відбір.

«Ми вже отримали ряд пакетів документів від кандидатів, і хотіли б обговорити наступні кроки. Нам подалося як мінімум 13 кандидатів. На жаль, це не та кількість, яку, як комісія, ми б хотіли би бачити для того, щоб забезпечити, на нашу думку, максимально конкурентний, професійний відбір. Тому на цьому засіданні я б пропонувала говорити, чи ми як комісія готові продовжити термін подачі документів, щоб забезпечити більше можливостей для всіх охочих», - сказала голова конкурсної комісії Катерина Риженко.

Термін подачі документів продовжили ще на три тижні — до 9 лютого 2026 року включно.

