Зеленский и Федоров согласовали кадровые решения

Владимир Зеленский и Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны Михаилом Федоровым согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту.

«В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО. Задача — трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений таким образом, чтобы это было эффективно на сто процентов», — сказал он.

Также Глава государства отметил, что продолжается аудит поставок оружия и необходимого оборудования в войска.

По его словам, должно быть гарантировано количество дронов для каждой боевой бригады.

«Третье — продолжаем развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением оккупанта. Задача — запуск инструментов для максимально оперативного анализа каждого удара врага, каждой нашей боевой операции», — добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.