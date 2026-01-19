Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення

Володимир Зеленський та Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист.

«У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків», - сказав він.

Також Глава держави зазначив, що триває аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська.

За його словами, повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.

«Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції», - додав Зеленський.

