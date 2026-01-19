Зеленський та Федоров погодили кадрові рішення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з міністром оборони Михайлом Федоровим погодили кадрові рішення, які мають посилити наш захист.
«У тому числі кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Завдання – трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів таким чином, щоб це було ефективно на сто відсотків», - сказав він.
Також Глава держави зазначив, що триває аудит постачання зброї та необхідного обладнання у війська.
За його словами, повинна бути гарантована кількість дронів для кожної бойової бригади.
«Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції», - додав Зеленський.
