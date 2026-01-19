АП ВАКС оставила без изменений решение о конфискации активов экс-главы райсовета Ровенской области Владимира Тутевича на 5,6 млн грн

НАЗК установило, что должностное лицо приобрело в собственность пять земельных участков площадью 4 га в Киевской области.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым признаны необоснованными активы, принадлежащие бывшему главе одного из районных советов Ровенской области. Сумма активов составляет более 5,6 млн грн. Об этом сообщает НАЗК.

По данным СМИ, речь идет о бывшем депутате и главе Млиновского райсовета Ровенской области Владимире Тутевиче.

Основанием для принятия такого решения стал мониторинг образа жизни должностного лица, который осуществляло НАЗК, а также материалы Государственного бюро расследований.

В ходе мониторинга НАЗК установило, что должностное лицо приобрело в собственность пять земельных участков общей площадью 4 га в Киевской области.

НАЗК проанализировало доходы и расходы экс-должностного лица и установило невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов.

Определение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента его провозглашения.

