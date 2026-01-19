  1. В Україні

АП ВАКС залишила без змін рішення щодо конфіскації активів ексголови райради Рівненщини Володимира Тутевича на 5,6 млн грн

18:38, 19 січня 2026
НАЗК встановило, що посадовець набув у власність п’ять земельних ділянок площею 4 га у Київській області
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованими активи, що належать колишньому голові однієї з районних рад Рівненської області. Сума активів сягає понад 5,6 млн грн.  Про повідомляє НАЗК.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього депутата та голову Млинівської райради Рівненської області Володимира Тутевича

Підставою для ухвалення такого рішення став моніторинг способу життя посадовця, яке здійснювало НАЗК, а також  матеріали Державного бюро розслідувань.

Під час моніторингу НАЗК встановило, що посадовець набув у власність п’ять земельних ділянок площею 4 га у Київській області.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки експосадовця і встановило неможливість набуття зазначеного майна за рахунок законних доходів.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

