В Киеве развернули 41 мобильную кухню, — Юлия Свириденко

Юлия Свириденко подчеркнула, что еще 40 находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула в столице 41 мобильную кухню, еще 40 находятся в резерве. Об этом 19 января сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

«Чтобы люди имели возможность получать горячую пищу, ГСЧС разворачивает мобильные кухни. В Киеве уже работает 41 такая кухня, еще 40 — в резерве и могут быть задействованы при необходимости. Готовим решение о дополнительном финансировании из резервного фонда Государственного бюджета, чтобы обеспечить горячим питанием уязвимые категории населения, в частности в столице», — заявила она.

