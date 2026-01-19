У Києві розгорнули 41 мобільну кухню, – Юлія Свириденко

Юлія Свириденко підкреслила, що ще 40 знаходяться у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула у столиці 41 мобільну кухню, ще 40 знаходяться у резерві. Про це 19 січня повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

«Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці», - заявила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.