  1. В Україні

У Києві розгорнули 41 мобільну кухню, – Юлія Свириденко

19:53, 19 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юлія Свириденко підкреслила, що ще 40 знаходяться у резерві та можуть бути задіяні за потреби.
У Києві розгорнули 41 мобільну кухню, – Юлія Свириденко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула у столиці 41 мобільну кухню, ще 40 знаходяться у резерві. Про це 19 січня повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Щоб люди мали можливість отримати гарячу їжу, ДСНС розгортає мобільні кухні. У Києві вже працює 41 така кухня, ще 40 — у резерві та можуть бути задіяні за потреби.

Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема в столиці», - заявила.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]