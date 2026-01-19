В Украине создадут опорные Пункты несокрушимости со спальными местами и запасами ресурсов

Опорные Пункты несокрушимости смогут работать дольше и более автономно.

Кабинет министров утвердил изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости, чтобы обеспечить людям постоянную возможность получить помощь, согреться и подзарядить гаджеты в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

По словам премьер-министра, в Украине внедряют новый формат работы пунктов — опорные Пункты несокрушимости, которые смогут работать дольше и автономнее.

«У людей должна быть постоянная возможность получить помощь, согреться и зарядиться — даже в условиях морозов и восстановления энергосистемы после вражеских обстрелов», — отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что для этого Правительство приняло изменения в Порядок организации и функционирования Пунктов несокрушимости.

«Отныне появляются опорные Пункты, которые смогут работать дольше — более 48 часов непрерывно, будут иметь необходимый запас воды и электроэнергии, стабильную связь, при необходимости — оборудованные спальные места.

Опорные пункты будут разворачиваться с учетом численности населения. При необходимости количество спальных мест в них может быть увеличено», — сказала Свириденко.

Глава правительства также добавила, что по состоянию на сегодня по всей стране в постоянном режиме работает 10 676 Пунктов несокрушимости, с начала января ими уже воспользовались 130 тысяч человек. Еще почти три тысячи готовы к открытию при необходимости.

