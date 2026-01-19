  1. В Україні

В Україні створять опорні Пункти незламності зі спальними місцями та запасами ресурсів

20:35, 19 січня 2026
Опорні Пункти незламності зможуть працювати довше та автономніше.
Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності, щоб забезпечити людям постійну можливість отримати допомогу, зігрітися та підзарядити гаджети в умовах морозів і відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, в Україні впроваджують новий формат роботи пунктів - опорні Пункти незламності, які зможуть працювати довше та автономніше.

«У людей має бути постійна можливість отримати допомогу, зігрітися і зарядитися - навіть в умовах морозів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів», - зазначила Свириденко.

Вона підкреслила, що для цього Уряд ухвалив зміни до Порядку організації та функціонування Пунктів незламності.

«Відтепер зʼявляються опорні Пункти, які зможуть працювати довше, понад 48 годин безперервно, матимуть необхідний запас води й електроенергії, стабільний зв’язок, за потреби – облаштовані спальні місця.

Опорні пункти будуть розгортатися з урахуванням кількості населення. За потреби кількість спальних місць у них може бути збільшена», - сказала Свириденко.

Очільниця уряду також додала, що станом на сьогодні, по всій країні в постійному режимі працює 10 676 тисяч Пунктів незламності, ними з початку січня вже скористалися 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі готові до відкриття у разі потреби.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

