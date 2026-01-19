Михаил Федоров сообщил, за какое направление будет отвечать Павел Елизаров

Михаил Федоров сообщил, что в Украине построят антидроновый купол — систему, которая не будет реагировать постфактум, а будет уничтожать угрозу еще на подлете.

Фото: forbes.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал назначение Павла Елизарова новым заместителем командующего Воздушных сил.

Позже министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Павел Елизаров будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов.

«Наша задача — построить антидроновый купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете.

Для этого нужны люди, которые уже доказали свою эффективность в современной войне. Лазар — именно из таких.

Под его руководством подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага более чем на 13 млрд долларов.

Каждый пятый уничтоженный российский танк — результат их работы. Подразделение стабильно в топе рейтинга «Армии дронов.Бонус», только в декабре — 364 орудия и 12 РСЗО», — сказал он.

Федоров добавил, что теперь задача — масштабировать этот опыт, а также построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

«Сложно трансформировать армию, когда враг бьет ежедневно. Но у нас нет выбора. Мы должны менять подходы, структуры и логику работы — чтобы технологии реально работали на поле боя, а не оставались в презентациях. Результат будет не завтра, но мы строим систему уже сегодня.

Антидроновый купол — это не о будущем. Это о выживании сегодня и возможности развития Украины даже во время войны», — заявил он.

Также Федоров анонсировал новые кадровые назначения.

