Михайло Федоров повідомив, за який напрямок відповідатиме Павло Єлізаров

21:09, 19 січня 2026
Михайло Федоров повідомив, що в Україні побудують антидроновий купол систему, яка не реагуватиме постфактум, а знищуватиме загрозу ще на підльоті.
Фото: forbes.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил.

Згодом міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Павло Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів.

«Наше завдання — побудувати антидроновий купол над Україною. Систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті.

Для цього потрібні люди, які вже довели ефективність у сучасній війні. Лазар  — саме з таких.

Під його керівництвом підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів.

Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу «Армії дронів.Бонус», лише в грудні — 364 гармати та 12 РСЗВ», - сказав він.

Федоров додав, що тепер завдання — масштабувати цей досвід, а також побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

«Складно трансформувати армію, коли ворог б’є щодня. Але в нас немає вибору. Ми маємо змінювати підходи, структури й логіку роботи — щоб технології реально працювали на полі бою, а не залишались у презентаціях. Результат не буде завтра, але ми будуємо систему вже сьогодні.

Антидроновий купол — це не про майбутнє. Це про виживання сьогодні та можливість розвитку України навіть в час війни», - заявив він.

Ще Федоров анонсував нові кадрові призначення.

Міноборони Михайло Федоров

Стрічка новин

Блоги
Публікації
