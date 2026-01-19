  1. В Украине

В ВАКС сообщили о наличии четырех вакантных должностей

21:30, 19 января 2026
В ВАКС ищут секретарей судебного заседания, заместителя начальника отдела документального обеспечения, а также главного специалиста отдела документального обеспечения.
В ВАКС сообщили о наличии четырех вакантных должностей
В Высшем антикоррупционном суде сообщили об открытии ряда вакантных должностей.

Среди них:

  • заместитель начальника отдела документального обеспечения;
  • главный специалист отдела документального обеспечения (срочно, на период пребывания основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста);
  • секретарь судебного заседания (2 должности).

Резюме необходимо направлять на электронный адрес [email protected].

«Важно: в резюме указывайте должность, на которую претендуете, а также контактную информацию (телефон, электронную почту).

Мы рассмотрим все резюме на соответствие требованиям и пригласим кандидатов, чей опыт и навыки наилучшим образом соответствуют нашим запросам, на собеседование», — сообщили в ВАКС.

19 января руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко сообщил, что срок приема документов кандидатов продлен до 23.01.2026 (включительно).

