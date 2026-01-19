В ВАКС сообщили о наличии четырех вакантных должностей
В Высшем антикоррупционном суде сообщили об открытии ряда вакантных должностей.
Среди них:
- заместитель начальника отдела документального обеспечения;
- главный специалист отдела документального обеспечения (срочно, на период пребывания основного работника в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста);
- секретарь судебного заседания (2 должности).
Резюме необходимо направлять на электронный адрес [email protected].
«Важно: в резюме указывайте должность, на которую претендуете, а также контактную информацию (телефон, электронную почту).
Мы рассмотрим все резюме на соответствие требованиям и пригласим кандидатов, чей опыт и навыки наилучшим образом соответствуют нашим запросам, на собеседование», — сообщили в ВАКС.
19 января руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко сообщил, что срок приема документов кандидатов продлен до 23.01.2026 (включительно).
