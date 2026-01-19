У ВАКС повідомили про наявність чотирьох вакантних посад

У ВАКС шукають секретарів судового засідання, заступника начальника відділу документального забезпечення, а також головного спеціаліста відділу документального забезпечення.

У Вищому антикорупційному суді повідомили про відкриття низки вакантних посад.

Серед них:

- Заступника начальника відділу документального забезпечення.

- Головного спеціаліста відділу документального забезпечення (строково, на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

- Секретаря судового засідання (2 посади).

Резюме треба подавати на електронну адресу [email protected].

«Важливо: в резюме зазначайте посаду, на яку претендуєте, та контактну інформацію (телефон, електронну пошту).

Ми розглянемо всі резюме на відповідність вимогам і запросимо кандидатів, чий досвід та навички найкраще відповідають нашим запитам, на співбесіду», - заявили у ВАКС.

19 січня керівник апарату суду Богдан Крикливенко повідомив, що строк прийому документів кандидатів продовжили до 23.01.2026 (включно).

