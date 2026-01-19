  1. В Україні

У ВАКС повідомили про наявність чотирьох вакантних посад

21:30, 19 січня 2026
У ВАКС шукають секретарів судового засідання, заступника начальника відділу документального забезпечення, а також головного спеціаліста відділу документального забезпечення.
У Вищому антикорупційному суді повідомили про відкриття низки вакантних посад.

Серед них:

- Заступника начальника відділу документального забезпечення.

- Головного спеціаліста відділу документального забезпечення (строково, на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

- Секретаря судового засідання (2 посади).

Резюме треба подавати на електронну адресу [email protected].

«Важливо: в резюме зазначайте посаду, на яку претендуєте, та контактну інформацію (телефон, електронну пошту).

Ми розглянемо всі резюме на відповідність вимогам і запросимо кандидатів, чий досвід та навички найкраще відповідають нашим запитам, на співбесіду», - заявили у ВАКС.

19 січня керівник апарату суду Богдан Крикливенко повідомив, що строк прийому документів кандидатів продовжили до 23.01.2026 (включно).

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Фінансова допомога і соціальні гарантії: що пропонують змінити для цивільних, звільнених з полону

Для родин осіб, що були позбавлені свободи через війну, можуть запровадити додаткові соціальні гарантії.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Парламентські комітети підтримали приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя

Україна наближається до європейського правового простору, приєднуючись до Конвенції, що забороняє дискримінацію у доступі до правосуддя за ознакою громадянства.

Нові тарифи у ЦНАПах: законопроєкт про адмінпослуги готують до другого читання

Суму адміністративних послуг будуть оновлюватися щонайменше раз на три роки, при цьому безоплатними залишаються соціальні та пенсійні послуги.

