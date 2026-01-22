Кабмин провел кадровые изменения в Министерстве энергетики
В четверг, 22 января, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений.
Правительство уволило:
Корзуна Анатолия Васильевича с должности заместителя Министра энергетики Украины;
Андарака Романа Валентиновича с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
Суярка Сергея Николаевича с должности государственного секретаря Министерства энергетики Украины;
Малашкина Максима Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;
Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.
Кроме того, Кабмин назначил:
Москаленко Валентину Владимировну заместителем Министра энергетики Украины;
Куцевола Анатолия Анатольевича заместителем Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
Малашкина Максима Анатольевича государственным секретарем Министерства энергетики Украины;
Турчака Ивана Мироновича государственным секретарем Министерства обороны Украины.
В то же время правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия Владимировича.
