Кабмин провел кадровые изменения в Министерстве энергетики

Правительство уволило и назначило ряд должностных лиц.

Фото: meregi.com

В четверг, 22 января, Кабинет Министров провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений.

Правительство уволило:

Корзуна Анатолия Васильевича с должности заместителя Министра энергетики Украины;

Андарака Романа Валентиновича с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;

Суярка Сергея Николаевича с должности государственного секретаря Министерства энергетики Украины;

Малашкина Максима Анатольевича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;

Турчака Ивана Мироновича с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, Кабмин назначил:

Москаленко Валентину Владимировну заместителем Министра энергетики Украины;

Куцевола Анатолия Анатольевича заместителем Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;

Малашкина Максима Анатольевича государственным секретарем Министерства энергетики Украины;

Турчака Ивана Мироновича государственным секретарем Министерства обороны Украины.

В то же время правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины на Ругаева Дмитрия Владимировича.

