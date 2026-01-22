Кабмін провів кадрові зміни у Міністерстві енергетики

Уряд звільнив та призначив низку посадовців.

У четвер, 22 січня, Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого прийняв низку кадрових рішень.

Уряд звільнив:

- Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра енергетики України;

- Андарака Романа Валентиновича з посади заступника Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

- Суярка Сергія Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства енергетики України;

- Малашкіна Максима Анатолійовича з посади державного секретаря Міністерства оборони України;

- Турчака Івана Мироновича з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Крім того, Кабмін призначив:

- Москаленко Валентину Володимирівну заступником Міністра енергетики України;

- Куцевола Анатолія Анатолійовича заступником Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

- Малашкіна Максима Анатолійовича державним секретарем Міністерства енергетики України;

- Турчака Івана Мироновича державним секретарем Міністерства оборони України.

Разом з тим, уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра Володимировича.

