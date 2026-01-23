Пленум Верховного Суда обратится в КСУ по вопросам судебного сбора, УПК, окладов судей и пенсий

Пленум Верховного Суда инициировал четыре конституционных представления и обновил состав делегатов съезда судей.

Пленум Верховного Суда решил обратиться в КСУ с четырьмя конституционными представлениями. Как писала «Судебно-юридическая газета», их рассмотрели в пятницу, 23 января.

Как указали в ВС, первое представление, с которым Пленум Верховного Суда решил обратиться в Конституционный Суд Украины, касается вопроса о соответствии Конституции Украины ч. 2 ст. 3 и подпунктов 1, 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе». Докладывая по этому вопросу, судья ВС в Кассационном административном суде Сергей Уханенко отметил, что ч. 2 ст. 3 указанного Закона определяет процессуальные документы, за подачу которых судебный сбор не взимается. В этом перечне отсутствуют как исковое заявление об обжаловании решений, действий или бездействия органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя при исполнении судебного решения, так и апелляционная и кассационная жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения такого искового заявления. А подпункт 1 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закона в сочетании с ч. 3 ст. 161 КАС Украины предусматривает уплату судебного сбора за подачу любого административного иска. То есть указанные нормы допускают взыскание со взыскателя в исполнительном производстве по исполнению судебного решения, принятого в его пользу, судебного сбора за подачу административного иска, апелляционной жалобы по делам по поводу решений, действий или бездействия органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя в порядке ст. 287 КАС Украины.

Вместе с тем, по убеждению Пленума ВС, такое правовое регулирование ставит в неравное положение истца-взыскателя в исполнительном производстве, в пользу которого принято решение суда в порядке административного судопроизводства и который реализует право на обжалование решений, действий или бездействия исполнителя в процессе исполнения этого решения суда в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений, по сравнению с истцом-взыскателем в исполнительном производстве по исполнению решения суда, принятого по правилам гражданского или хозяйственного судопроизводства. Учитывая конституционный принцип обязательности судебного решения, закрепленный в п. 9 ч. 1 ст. 129-1 Основного Закона Украины, лицо, в пользу которого принято судебное решение, не должно уплачивать судебный сбор за обращение в суд с требованием обеспечить исполнение судебного решения (установление судебного контроля), вступившего в законную силу.

Таким образом, Пленум ВС пришел к выводу о наличии признаков несоответствия анализируемых положений Закона Украины «О судебном сборе» ч. 1 ст. 8, частям 1, 2 ст. 55 и ст. 129-1 Конституции Украины.

Второй вопрос. В повестке дня заседания был также вопрос о конституционности положений п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 УПК Украины относительно освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины. Заслушав доклады председателя Кассационного уголовного суда в составе ВС Александра Марчука и судьи ВС в ККС Германа Анисимова, Пленум постановил, что имеются обоснованные основания для обращения в КСУ с представлением о конституционности этих положений.

Герман Анисимов отметил, что в соответствии с предписаниями п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 УПК Украины, если в ходе осуществления судебного производства по обвинительному акту сторона уголовного производства обратится в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, суд обязан безотлагательно рассмотреть такое ходатайство и в случае установления оснований, предусмотренных ст. 49 УК Украины, и при наличии согласия лица на его освобождение на основании истечения сроков давности, закрыть уголовное производство, освободив такое лицо от уголовной ответственности.

В то же время в ч. 1 ст. 49 УК Украины говорится о том, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им уголовного правонарушения и до дня вступления приговора в законную силу истекли соответствующие сроки. Словосочетание «со дня совершения им уголовного правонарушения» фактически указывает на виновность такого лица в совершении деяния, что должно быть доказано обвинительным приговором суда.

Вместе с тем предписания п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 УПК Украины требуют от суда принять решение о закрытии уголовного производства до постановления обвинительного приговора. С учетом указанного Пленум ВС решил обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением о соответствии Конституции Украины этих положений УПК Украины в их взаимосвязи с предписаниями ст. 62 Конституции Украины, которая закрепляет принцип презумпции невиновности.

Третий вопрос. Также Пленум ВС принял решение обратиться в КСУ с представлением относительно конституционности положений законов Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» и «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», которыми установлен с 1 января соответствующего календарного года прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 грн.

По словам докладчика по этому вопросу — судьи ВС в КАС Сергея Уханенко, законы о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы фактически изменили составляющую для определения базового размера должностного оклада судьи: с прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января соответствующего календарного года, как это закреплено в Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей» (2481 грн, 2684 грн, 3028 грн), на прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи (2102 грн).

С учетом конституционных принципов законности и правовой определенности, а также императивных требований относительно правового регулирования размера вознаграждения судьи исключительно специальным Законом о судоустройстве, по убеждению Пленума ВС, имеются основания считать, что указанные положения законов о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы противоречат нормам статей 6, 8, 130 Конституции Украины. Кроме того, то, что законодатель, принимая эти законы, фактически установил иной (меньший) размер вознаграждения судьи, тем самым сузив гарантии независимости судей, также противоречит предписаниям ч. 1 ст. 126 Конституции Украины.

Четвертый вопрос. Еще одно утвержденное Пленумом ВС конституционное представление касается ст. 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров Украины от 3 января 2025 года № 1 «Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения» в части ограничения размера пенсии лицам, которым такая пенсия назначена (пересчитана) в соответствии с Законом Украины от 9 апреля 1992 года № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

По словам докладчика по этому вопросу — судьи ВС в КАС Альберта Езерова, указанная статья устанавливает ограничение пенсий максимальным размером (десять прожиточных минимумов) с применением понижающих коэффициентов, порядок которых определяет Кабинет Министров Украины. Вместе с тем Пленум ВС обратил внимание на то, что применение коэффициентов уменьшения пенсии приводит к ограничению конституционного права на надлежащую социальную защиту, предусмотренного специальным законом, и нарушает гарантии ст. 17 Конституции Украины, а распространение действия закона о Государственном бюджете на пенсии, назначенные по Закону № 2262-XII, является грубым нарушением статей 8, 19 и 92 Основного Закона Украины, поскольку закон о Государственном бюджете не может отменять или изменять объем прав, льгот и гарантий, предусмотренных другими специальными законами.

Относительно конституционности делегирования полномочий Кабинету Министров Украины по определению размера и порядка применения коэффициентов превышения ранее назначенных или пересчитанных пенсий Пленум ВС отметил, что изменение правового регулирования отношений в сфере пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и некоторых других лиц возможно лишь в случае внесения соответствующих изменений, в частности, в Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», а другие нормативно-правовые акты применяются только в случае их принятия в соответствии с этими законами. Делегирование полномочий Кабинету Министров Украины допускается лишь в той мере и настолько, насколько это согласуется с положениями Конституции и законов Украины, и преследует цель воплощения на практике установленных законодателем материальных норм.

Помимо конституционных представлений, в ходе заседания Пленума Верховного Суда рассмотрен вопрос об избрании секретаря Пленума ВС. На эту должность сроком на четыре года избран Дмитрий Луспеник.

Также избрана делегатом на ХХ очередной съезд судей Украины судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Ирина Гончарова.

Кроме того, Пленум Верховного Суда избрал в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия судью Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Татьяну Малашенкову.

