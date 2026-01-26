Что делать, если при оформлении паспорта невозможно снять отпечатки пальцев — разъяснение
21:42, 26 января 2026
Паспортный сервис разъяснил, в каких случаях отпечатки пальцев не снимаются.
Фото: facebook.com/passportBazhanaKyiv
В Украине при оформлении паспорта лицам в возрасте от 12 лет Паспортный сервис в обязательном порядке снимает отпечатки пальцев.
Однако существуют случаи, когда это невозможно. Отпечатки могут не сниматься, если:
- имеются повреждения кожи (раны, ожоги, трещины);
- кожа слишком сухая или стертая из-за специфики работы;
- имеются медицинские противопоказания;
- отпечатки физически отсутствуют.
«В таких ситуациях оформление документов возможно без отпечатков, с соответствующей отметкой в анкете. Также инспектор составляет акт о невозможности снятия отпечатков пальцев и приобщает его к заявлению-анкете», — сообщили в Паспортном сервисе.
