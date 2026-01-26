Впервые со времен Второй мировой войны Россия ударила по Киево-Печерской лавре, — Дмитрий Лубинец

В ночь на 24 января в результате вражеского обстрела была повреждена Киево-Печерская лавра.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в ночь на 24 января впервые со времен Второй мировой войны Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре.

По его словам, пострадали вход в комплекс Дальних пещер и Аннозачатиевская церковь. Национальный заповедник, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, который пережил столетия, империи и войны ХХ века, стал мишенью в XXI веке.

«Это не случайность. Это выбор.

Но Лавра — лишь один эпизод в более широкой картине разрушений. В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине пострадало более 700 религиозных объектов, из них 53 полностью разрушены. Это системная атака на культурное, историческое и духовное наследие народа.

Разрушение святынь, находящихся под международной защитой, является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности положений Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Также это посягательство на базовые права человека — на свободу вероисповедания, памяти и идентичности.

По моему мнению, защита культурного наследия — это не второстепенный вопрос войны. Это вопрос ответственности. Ведь культурное наследие — это не о прошлом. Это о нашей идентичности. О том, за что мы боремся сегодня», — заявил Лубинец.

