Можно ли выбрать другого нотариуса после открытия наследственного дела — ответ Минюста

Общее правило заключается в том, что наследственное дело заводится один раз и ведется одним нотариусом, однако законодательство предусматривает исключения, когда смена нотариуса возможна.

Наследственное дело заводится нотариусом на основании поданного (или поступившего средствами почтовой связи либо техническими средствами электронных коммуникаций) первого заявления (требования кредиторов), которое свидетельствует о волеизъявлении относительно наследственного и/или совместного имущества (пп. 2.1 п. 2 Главы 10 Раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5).

Иногда возникают ситуации, когда одного или нескольких наследников не устраивает выбор нотариуса лицом, которое первым подало заявление, либо наследники по тем или иным причинам впоследствии решают изменить нотариуса, который ведет наследственное дело.

Тогда возникает вопрос — могут ли они обратиться к другому нотариусу для дальнейшего ведения наследственного дела?

В то же время законодательство предусматривает исключения, когда смена нотариуса возможна.

Вопрос передачи и продолжения производства наследственного дела урегулирован пунктом 4.11 Правил ведения нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 22.12.2010 № 3253/5 (далее — Правила).

Правилами предусмотрены следующие случаи смены нотариуса:

В случае прекращения, приостановления нотариальной деятельности частного нотариуса, временной блокировки либо аннулирования доступа нотариуса к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, по заявлению всех наследников, принявших наследство, наследственное дело может быть передано другому частному нотариусу либо в нотариальную контору в пределах одного нотариального округа после окончания установленного законодательством срока для принятия наследства.

Принятому частным нотариусом или конторой к своему производству незавершенному наследственному делу, заведенному другим нотариусом, присваивается новый номер.

В случае ликвидации государственной нотариальной конторы наследники также могут подать заявление о передаче наследственного дела выбранному нотариусу или в контору.

Заявление о передаче наследственного дела в этих случаях подается наследниками нотариусу, который ведет незавершенное наследственное дело или хранит завершенное наследственное дело (в случае ликвидации конторы — ликвидационной комиссии; в случае если частный нотариус не может лично осуществить передачу наследственного дела — соответствующему территориальному органу Министерства юстиции).

Подлинность подписи на заявлении, которое направляется средствами почтовой связи нотариусу либо подается от имени наследников их представителями, должна быть нотариально удостоверена.

Частный нотариус или контора, которым передано незавершенное наследственное дело, ведут его до завершения и хранят в своем архиве.

Передача завершенного наследственного дела для выдачи дополнительных свидетельств о праве на наследство, свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (бывших супругов) в случае смерти одного из супругов (бывших супругов) осуществляется на срок, необходимый для выдачи свидетельств.

В Минюсте обращают внимание, что в нотариальных округах, где не зарегистрирована деятельность частных нотариусов и не функционируют конторы, наследственное дело передается для ведения частному нотариусу или в контору другого нотариального округа на основании приказа соответствующего территориального органа Министерства юстиции.

В пределах наследственного дела и/или наследства, которое было открыто на отдельных территориях Украины, где органы государственной власти временно не осуществляют либо осуществляют не в полном объеме свои полномочия, на территориях, где ведутся активные боевые действия, либо на временно оккупированных Российской Федерацией территориях, в отношении которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, дата восстановления осуществления органами государственной власти своих полномочий в полном объеме, и по которым наследственное дело было зарегистрировано в Наследственном реестре, но невозможно продолжить производство вследствие его уничтожения либо отсутствия доступа к месту его хранения, любой частный нотариус (контора), к которому (которой) обратился наследник, второй из супругов (бывший супруг), продолжает производство такого наследственного дела на основании заявления наследника о завершении наследования либо заявления второго из супругов (бывшего супруга) о выдаче свидетельства относительно общего имущества супругов (бывших супругов).

В случае установления факта заведения наследственного дела не по месту открытия наследства. Нотариус по месту открытия наследства истребует это дело для дальнейшего производства, кроме наследственных дел, заведенных в случаях, установленных абзацами первым, третьим, четвертым пункта 21 раздела «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины.

Принятому частным нотариусом или конторой к своему производству наследственному делу, заведенному другим нотариусом, присваивается новый номер.

В случае заведения наследственных дел разными нотариусами (по месту открытия наследства и/или не по месту его открытия в случаях, установленных абзацами первым, третьим, четвертым пункта 21 раздела «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины). Наследственное дело истребуется тем нотариусом, у которого согласно бумажным носителям наследственное дело заведено ранее.

Таким образом, сам по себе факт несогласия наследников с выбором нотариуса либо корректировка их намерений не является основанием для открытия нового наследственного дела у другого нотариуса.

В то же время Правилами предусмотрен исчерпывающий перечень исключительных случаев, когда допускается передача либо продолжение производства наследственного дела другим нотариусом. Такие случаи связаны не с желанием наследников, а с объективными обстоятельствами, предусмотренными законодательством.

Обжалование нотариального действия

В соответствии со статьей 50 Закона Украины «О нотариате» нотариальное действие или отказ в его совершении могут быть обжалованы в суде.

Право на обжалование нотариального действия или отказа в его совершении имеет лицо, права и интересы которого затрагиваются такими действиями.

