Совет судей Украины одобрил проект Регламента съезда судей в новой редакции

Фото: РСУ

Совет судей Украины решением № 2 от 22 января одобрил проект Регламента съезда судей Украины в новой редакции. Документ подготовлен для дальнейшего утверждения на ХХ очередном съезде судей Украины.

Вторым пунктом решения ССУ постановил направить проект Регламента делегатам ХХ съезда судей Украины для предварительного ознакомления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины обсудил организационные вопросы подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва и одобрил обновленные редакции ключевых нормативных документов.

Как отметили в РСУ, международные партнеры, которые ранее принимали активное участие в решении технико-финансовых вопросов съезда, в этот раз практически не будут привлекаться к его проведению. В то же время, по согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, серьезных проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается. Вопросы будут решаться в рабочем порядке.

В ходе обсуждения члены Совета судей Украины не назвали конкретных дат проведения ХХ очередного съезда судей, отметив, что решение о дате и месте его проведения будет принято на одном из ближайших заседаний РСУ.

Напомним, что решение о дате и месте проведения съезда после перерыва должно быть принято не позднее 13 февраля.

Что касается проекта изменений в Регламент съезда судей Украины и Положение о Совете судей Украины, то из документов исключили устаревшие нормы, которые уже не соответствуют действующему законодательству.

