  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Совет судей Украины одобрил проект Регламента съезда судей в новой редакции

13:02, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
РСУ одобрил проект Регламента съезда судей Украины в новой редакции для дальнейшего его утверждения на XХ очередном съезде судей.
Совет судей Украины одобрил проект Регламента съезда судей в новой редакции
Фото: РСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины решением № 2 от 22 января одобрил проект Регламента съезда судей Украины в новой редакции. Документ подготовлен для дальнейшего утверждения на ХХ очередном съезде судей Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Вторым пунктом решения ССУ постановил направить проект Регламента делегатам ХХ съезда судей Украины для предварительного ознакомления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины обсудил организационные вопросы подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва и одобрил обновленные редакции ключевых нормативных документов.

Как отметили в РСУ, международные партнеры, которые ранее принимали активное участие в решении технико-финансовых вопросов съезда, в этот раз практически не будут привлекаться к его проведению. В то же время, по согласованной позиции с Государственной судебной администрацией Украины, серьезных проблем с организацией и проведением судейского форума не ожидается. Вопросы будут решаться в рабочем порядке.

В ходе обсуждения члены Совета судей Украины не назвали конкретных дат проведения ХХ очередного съезда судей, отметив, что решение о дате и месте его проведения будет принято на одном из ближайших заседаний РСУ.

Напомним, что решение о дате и месте проведения съезда после перерыва должно быть принято не позднее 13 февраля.

Что касается проекта изменений в Регламент съезда судей Украины и Положение о Совете судей Украины, то из документов исключили устаревшие нормы, которые уже не соответствуют действующему законодательству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Съезд судей Рада судей Украины РСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]