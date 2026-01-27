  1. В Україні
Рада суддів України схвалила проєкт Регламенту з’їзду суддів у новій редакції

13:02, 27 січня 2026
РСУ схвалила проєкт Регламенту з'їзду суддів України в новій редакції для подальшого його затвердження на XХ черговому з'їзду суддів.
Рада суддів України схвалила проєкт Регламенту з’їзду суддів у новій редакції
Фото: РСУ
Рада суддів України рішенням № 2 від 22 січня схвалила проєкт Регламенту з’їзду суддів України в новій редакції. Документ підготовлено для подальшого затвердження на ХХ черговому з’їзді суддів України.

Другим пунктом рішення РСУ постановила надіслати проєкт Регламенту делегатам ХХ з’їзду суддів України для попереднього ознайомлення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України обговорила організаційні питання підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви та схвалила оновлені редакції ключових нормативних документів.

Як зауважили у РСУ, міжнародні партнери, які раніше брали активну участь у вирішенні технічно-фінансових питань з’їзду, цього разу практично не долучатимуться до його проведення. Водночас, за узгодженою позицією з Державною судовою адміністрацією України, серйозних проблем з організацією та проведенням суддівського форуму не очікується. Питання будуть вирішуватися в робочому порядку.

Нагадаємо, що рішення про дату та місце проведення з’їзду після перерви має бути ухвалене не пізніше 13 лютого.

Щодо проєкту змін до Регламенту з’їзду суддів України та Положення про Раду суддів України, то з документів вилучили застарілі норми, які вже не відповідають чинному законодавству.

З'їзд суддів Рада суддів України РСУ

Стрічка новин

