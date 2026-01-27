  1. В Украине

Экс-нардепу Александру Супруненко сообщили о подозрении в захвате земли возле Днепра

15:33, 27 января 2026
Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в самовольном занятии земельных участков возле Днепра и незаконном строительстве на них дома.
В Киеве 55-летнему народному депутату VI и VIII созывов, который также был депутатом Киевского городского совета, сообщено о подозрении в самовольном занятии земельных участков и незаконном строительстве в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным СМИ, речь идет об Александре Супруненко.

Правоохранители установили, что подозреваемый является владельцем земельного участка площадью 0,1 га на Воскресенских садах в Днепровском районе Киева. В то же время он решил увеличить площадь своих владений и самовольно занял прилегающие земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности и расположенные в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.

«Без каких-либо разрешений мужчина присоединил к своему участку и оградил забором земли площадью 0,3 га, ограничив другим людям доступ к воде. В дальнейшем, не имея никаких разрешительных документов, бывший народный депутат незаконно построил там одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

Отметим, что самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где любое строительство и установка ограждений запрещены законом», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 197-1 УК Украины — самовольное занятие земельных участков в охранных зонах, а также по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины — самовольное строительство здания на самовольно занятом земельном участке, расположенном в охранной зоне.

Досудебное расследование продолжается.

прокуратура Киев Днепр

