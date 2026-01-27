Екснардепу Олександру Супруненку повідомили про підозру у захопленні землі біля Дніпра

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у самовільному зайнятті земельних ділянок біля Дніпра та незаконному будівництві на них будинку.

У Києві 55-річному народному депутату VI та VIII скликань, який також був депутатом Київської міської ради, повідомлено про підозру у самовільному зайнятті земельних ділянок та незаконному будівництві в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними ЗМІ, мова йде про Олександра Супруненка.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний є власником ділянки площею 0,1 га на Воскресенських садах, що у Дніпровському районі Києва. Водночас він вирішив збільшити площу своїх володінь та самовільно зайняв прилеглі земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності та розташовані в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

«Без жодних дозволів чоловік приєднав до своєї ділянки та огородив парканом землі площею 0,3 га, обмеживши іншим людям доступ до води. Надалі, не маючи жодних дозвільних документів, колишній народний депутат незаконно збудував там одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

Зазначимо, що самовільно захоплені земельні ділянки розташовані в межах 100-метрової прибережної захисної смуги великої річки, де будь-яке будівництво та встановлення огорож заборонене законом», - заявили у прокуратурі.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру.



Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 197-1 КК України — самовільне зайняття земельних ділянок в охоронних зонах та ч. 4 ст. 197-1 КК України — самовільне будівництво будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованій в охоронній зоні.



Досудове розслідування триває.

